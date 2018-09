Fedez casalingo disperato, decine e decine di scarpe da riordinare

Lui a Milano si chiude in casa e riordina gli armadi delle scarpe, lei a New York posa foto sexy con abiti in lattex e sandali con le ali. Se Fedez è impegnato a dare la mela al piccolo Leone, Chiara Ferragni è la star delle sfilate della... Grande Mela. E così il rapper si sfoga con le faccende domestiche: svuota gli scaffali pieni di sneakers e poi scrive: “Metti tutto a posto tu quando torni vero? Chiara Ferragni...”.

Se la fashion blogger vanta una cabina armadio da fare invidia a chiunque, anche Fedez non è da meno. I ripiani con le sue scarpe sono davvero tanti e quando il rapper mette le sneakers sul pavimento per riordinarle, se ne contano decine e decine di ogni colore, forma, brand e occasione. Le avrà indossate tutte pochissimo e infatti sono quasi tutte nuove di zecca. Un tappeto colorato nel quale perdersi e lo stesso Fedez si pente di aver voluto riordinarle. Poi però, “magicamente”, ogni paio torna al suo posto.



Dall'altra parte del mondo, Chiara, invece, è alle prese con gli outfit da fashion week. Indossa un abitino supersexy in lattex verde acido (lo stesso che aveva scelto per il suo addio al nubilato, ma in quell'occasione aveva optato per il rosa) e sceglie un paio di sandali con le ali... per prendere il volo!