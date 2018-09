Ferragnez prima separazione: Fedez casalingo, Chiara Ferragni a New York

Prima separazione in casa Ferragnez. Dopo l'estate in famiglia, le nozze da favola e la pioggia di foto e video social sul fatidico sì, è tempo di tornare a lavorare. Chiara vola a New York per assistere alle sfilate, Fedez resta a Milano con il piccolo Leone. Papà modello si diverte con il figlioletto mentre la fashion blogger soffre per la lontananza e si consola con party scintillanti nella Grande Mela.