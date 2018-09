Ferragnez, è già tempo di progetti futuri: un fratellino per Leone e un tour in coppia come deejay

Le luci della ribalta sul "royal wedding" nostrano si sono appena spente, ma per Fedez e Chiara Ferragni è già tempo di programmi per il futuro. A rivelarli è in esclusiva il settimanale Chi, che racconta per immagini il matrimonio dell'anno, un evento da 100 milioni di contatti sul web, e i progetti dei due neosposi: un fratellino per Leone e un tour planetario in coppia da deejay.

Pare che i Ferragnez abbiano già firmato un contratto con una major americana per scendere in consolle. In gran segreto in questi mesi, infatti, si sono messi a studiare musica per debuttare come deejay in coppia. Quando succederà? La prossima estate: lanceranno un singolo musicale insieme per far ballare la folla e faranno un tour nelle discoteche di tutto il mondo. Intanto salutano Noto, la cittadina siciliana che ha ospitato il grande Luna Park delle loro nozze e tornano a Milano.