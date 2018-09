Chiara Ferragni e Fedez hanno detto sì: ora sono moglie e marito

Chiara Ferragni-Fedez, le immagini delle nozze Instagram 1 di 34 Instagram 2 di 34 Instagram 3 di 34 Instagram 4 di 34 Instagram 5 di 34 Instagram 6 di 34 Instagram 7 di 34 Instagram 8 di 34 Instagram 9 di 34 Instagram 10 di 34 Instagram 11 di 34 Instagram 12 di 34 Instagram 13 di 34 Instagram 14 di 34 Instagram 15 di 34 Instagram 16 di 34 Instagram 17 di 34 Instagram 18 di 34 Instagram 19 di 34 Instagram 20 di 34 Instagram 21 di 34 Instagram 22 di 34 Instagram 23 di 34 Instagram 24 di 34 Instagram 25 di 34 Instagram 26 di 34 Instagram 27 di 34 Instagram 28 di 34 Instagram 29 di 34 Instagram 30 di 34 Instagram 31 di 34 Instagram 32 di 34 Instagram 33 di 34 Instagram 34 di 34 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Alla cerimonia c'era anche il piccolo Leone, tenuto in braccio da Marina Di Guardo, la scrittrice mamma di Chiara Ferragni. La mamma della sposa si è presentata in un lungo ed elegante abito azzurro, è non è riuscita a trattenere l'emozione al momento del "sì". "Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona... sei e sarai sempre tu". Così con la voce tremante per l'emozione Chiara Ferragni ha fatto la sua promessa di matrimonio a Fedez. Il rapper guardandola negli occhi e anche lui con la voce rotta dall'emozione le ha detto: "Bukowski diceva che l’essere umano ha due grandi difetti: l'incapacità di arrivare in orario e l’incapacità di mantenere le promesse. Io non posso garantirti che sarò sempre in orario ma ti prometto che anche se in ritardo, ci sarò per sempre".



Adesso si può dare il via al ricevimento, seconda festa dopo quella anticipatoria di venerdì sera, con la cena, le danze, i canti e... un giro sulla ruota panoramica allestita nella tenuta...