Fabrizio Corona, ecco perché Silvia Provvedi l'ha lasciato

Silvia Provvedi è a Modena a casa della mamma a riflettere e la crisi – l'ennesima - che sta attraversando con il fidanzato Fabrizio Corona sembra non averle fatto perdere il sorriso. Almeno quello social. Ad allontanarli, secondo quanto racconta il settimanale Chi, sarebbe stata la lite scoppiata dopo l'incontro tra Corona e la sua ex Belen, in un hotel di Milano.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta di un incontro fortuito tra la combriccola di Fabrizio (con il figlio Carlos e la tata di Corona) e quella di Belen (con mamma Veronica, il figlio Santiago e l'inseparabile petineuse Patrizia Griffini). I due si sono messi a chiacchierare per tutto un lungo pomeriggio domenicale, mentre i bambini giocavano tra di loro e i rispettivi fidanzati erano lontani per lavoro. Chiacchiere in amicizia che non sono però piaciute alla Provvedi. E' stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e soprattutto le ha fatto fare le valigie per lasciare l'appartamento milanese e dirigersi a Modena. A pensare.



I problemi di coppia tra Silvia e Fabrizio erano scoppiati ben prima. Da quando lui è uscito dal carcere, la voglia di “mangiarsi il mondo” dell'ex re dei paparazzi li ha allontanati: lei non ha nascosto la sua insofferenza e le liti hanno rovinato il rapporto fino alla decisione di separarsi. Ora Fabrizio si dedica al lavoro, Silvia sta riflettendo, ma Belen resterà sempre un'amica speciale...