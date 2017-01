Elisabetta Canalis, la prima camminata social di Skyler

Vita da mamma per Elisabetta Canalis che da Los Angeles posta video tenerissimi della figlia Skyler Eva. “Tigretta”, come la chiama la ex velina, sta imparando a camminare e dopo aver fatto pochi passi si tuffa tra le braccia della Canalis. “Camminata con morso finale alla mamma per festeggiare il traguardo” cinguetta la Canalis.