Ecco il Royal baby di Svezia, figlio di Carlo Filippo e Sofia

Un altro principino nella casa reale di Svezia. Carlo Filippo e Sofia Hellqvist sono diventati genitori martedì e sui social della casa reale è comparsa la prima foto del Royal Baby, che pesa 3,6 chili ed è lungo 49 centimetri. Mamma Sofia è raggiante e già in gran forma, lei e il principe sono emozionati e felicissimi.

La famiglia ha già fatto ritorno a casa, al castello di Drottningholm, residenza della famiglia reale svedese. “Siamo estremamente contenti per il principe Carlo Filippo e la principessa Sofia”, hanno scritto il re Carlo Gustavo e la regina Silvia, “e siamo felici di diventare ancora nonni. Speriamo che i neo genitori trascorrano un tempo di pace e serenità con il loro figlio”. Per Carlo Filippo e Sofia si tratta del primo figlio, il quinto nipotino invece per i reali Silvia e Carl Gustav, dopo Estelle, Leonor, Nicolas e Oscar, il secondogenito di Victoria (sorella di Carlo Filippo ed erede al trono di Svezia), nato un mese e mezzo fa.