Chiara Ferragni, relax in piscina e topless per la futura mammina al sesto mese

Carica di energie Chiara Ferragni non conosce giorno di riposo anche in dolce attesa e mentre il compagno Fedez è impegnato a Milano lei vola in Puglia per uno shooting al sole. Prima posa con un costume bianco mostrando di profilo il suo pancino al sesto mese, poi in topless sfoggiando un sideboob mozzafiato e fa incetta di visualizzazioni e complimenti.

In una lussuosa masseria in provincia di Brindisi con la sua crew, Chiara "si mette a nudo". Sotto l'accappatoio mostra un florido décolleté e inginocchiata su una panchina in pietra "presenta" il suo ventre lievitato. "Servizio fotografico per una campagna di costumi da bagno al sesto mese di gravidanza", cinguetta a margine del tenero scatto con una mano sul pancino.



A riflettori spenti, la Ferragni prima si gusta una cena tipica pugliese e poi si accomoda sul divano a vedere Fedez in tv. E mentre a fine serata dorme sonni tranquilli circondata dagli ulivi, il cantante su Instagram Stories rivela: "Quando non c'è Chiara non riesco più a dormire da solo, quindi farò le 5 di mattina".