Belen taglia definitivamente con Stefano e vende casa

Altro che riavvicinamento! Il capitolo Stefano De Martino per Belen Rodriguez sembra stia per chiudersi definitivamente. Stando a Novella 2000 la showgirl argentina sarebbe in procinto di vendere... il tetto coniugale, il lussuoso appartamento in centro Milano, che divideva con il marito. Una decisione che sa tanto di taglio col passato senza ripensamenti possibili e di divorzio imminente...

A pochi passi da una delle zone più modaiole della centro, l'appartamento, ristrutturato dalla stessa Rodriguez dopo il matrimonio, pare avere già parecchie persone interessate all'acquisto. Per il momento però nessuna trattativa in corso e soprattutto nessun trasloco in vista. L'unico ad essersene già andato è Stefano. Ma questa è storia già vecchia. In quanto a Belen sembra davvero giunta l'ora di svoltare pagina. In quell'appartamento troppi i ricordi del passato... e non tutti piacevoli, da Corona a De Martino. Per staccare e ricominciare ci vuole un vero e proprio colpo di scena. Belen ha carta libera su tutto, Stefano non ha voce in capitolo. Come presumibilmente è sempre stato. I fili, in fondo, li ha sempre manovrati abilmente solo lei. Adesso, nel suo teatrino, ha solo dovuto staccare quello che la legava a suo marito. Con lui condurrà comunque, volente o dolente, il nuovo programma di Canale 5, "Piccoli Giganti" e dovrà "condividere" il piccolo Santiago. Tutto il resto torna sotto la sua assoluta ed unica giurisdizione, abitazione compresa.