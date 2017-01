Beatrice Borromeo, "sfilata" al parco con la cognata Marta

Ospite alle sfilate milanesi, uno spuntino a pranzo con le amiche e via di corsa attraversando il parco con la cognata. Ecco una frenetica e mondana giornata milanese per Beatrice Borromeo. La neosposa di Pierre Casiraghi è stata beccata nel capoluogo lombardo in compagnia della cognata Marta Ferri, moglie del fratello di Beatrice Carlo Ludovico.