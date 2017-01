Pierre Casiraghi, senza Beatrice Borromeo molla gli ormeggi

Portofino, party serale allo Yacht Club per festeggiare la vittoria di Pierre Casiraghi alla regata Rolex Trophy. Il neo sposo è con sua moglie Beatrice Casiraghi, che però va via molto presto. Pierre resta solo e molla... gli ormeggi. Il giovane è scatenato, indossa una parrucca nera in stile Cher e un "rinforzino sui pettorali e con una intraprendente biondina che non gli si stacca di dosso, ci scappa anche un bacino. ..