Agnese Renzi super fisicata, guarda come si allena

Ecco svelato il segreto di quella forma invidiabile che Agnese Landini ha sfoggiato la scorsa estate in bikini a Forte dei Marmi. Tanti addominali alti e laterali, esercizi per l'interno cosce e squat in una sola sessione di ginnastica. Senza dimenticare la passione per lo spinning.



Insegnante di materie letterarie al liceo, Agnese sfreccia anche con il suo motorino per le strade di Firenze, alternando un look sportivo ad abiti eleganti e tacchi. E tra un impegno di lavoro, uno di famiglia e un po' di sano sport trova pure il tempo per un pranzo veloce insieme al marito Matteo. Panino, birra e sguardi complici per la coppia...