Matteo Renzi in vacanza a Forte dei Marmi con la famiglia

Vacanze in Versilia per il segretario del Pd Matteo Renzi. Il politico si trova a Forte dei Marmi con la famiglia e una passeggiata con la moglie Agnese e la figlia Ester diventa occasione per scambiare quattro chiacchiere con la gente e per qualche foto. Agnese Landini conquista con i suoi look marinari e i flash impazzano.