Matteo Renzi e Agnese, serata romantica: una cena per il compleanno della First Lady

Niente impegni istituzionali o campagna referendaria. Come mostra "Chi", in edicola mercoledì 16 novembre, per una sera il premier Matteo Renzi è stato solo un marito affettuoso impegnato in una serata romantica con la moglie Agnese. L'occasione è stato il compleanno della First Lady, che ha festeggiato i 40 anni. Il presidente del consiglio ha riservato un tavolo per due in uno dei ristoranti più esclusivi di Firenze.