Agnese Renzi, vacanze low-cost in campeggio

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola mercoledì 9 agosto, le immagini del fine settimana che Agnese Renzi ha trascorso con la figlia Ester al mare. Invece di scegliere una località mondana, come Forte dei Marmi (dove un lettino può costare fino a 1000 euro al giorno), l'ex First Lady ha optato per un soggiorno low-cost in un campeggio di Castiglione della Pescaia.