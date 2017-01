Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco le foto del battesimo di Sole

09:49 - Domenica 8 giugno Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno battezzato la piccola Sole. La cerimonia è avvenuta nel battistero del Duomo di Bergamo, davanti ai nonni e agli amici più cari. Come padrino e madrina sono stati scelti Harold, fratello della showgirl, e Gaia Trussardi, sorella dell'imprenditore. E il settimanale "Chi" insinua che sia solo "la prova generale" delle future nozze...

Il ricevimento si è tenuto a casa Trussardi, nella villa di famiglia. Oltre ai parenti erano presenti anche Vittorio Feltri, "cupido" della coppia, e Cristina Parodi, fresca "first lady" della città di Bergamo. Michelle, tailleur azzurro dal taglio classico, sorrideva felice mentre teneva in braccio la sua bambina, vestita di tutto punto con tanto di cappellino in testa. Impeccabile anche Tomaso, in completo scuro. Presente anche la primogenita della showgirl, Aurora Ramazzotti, tutta intenta a scattare con il cellulare.



Dopo l'inaspettato matrimonio di Eros con Marica Pellegrinelli , anticipato di ben due settimane, ecco la festa a casa Hunziker. E già si mormora che questa cerimonia non sia stata altro che la prova generale di quella che vedrà Tomaso e Michelle dirsi il "sì" più importante...