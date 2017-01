Michelle Hunziker, bikini e battesimo di Sole

10:36 - E' tornato a risplendere il sole sulla coppia Michel Hunziker e Tomaso Trussardi. Cancellate le voci di crisi la showgirl e il compagno, dopo una vacanza a Varigotti tra bikini mozzafiato e sguardi languidi, si preparano a celebrare il battesimo della loro piccola. Un po' di tintarella dunque per la bella Michelle in vista della cerimonia che si svolgerà lunedì 9 giugno a Bergamo.

Sulle pagine di Novella 2000 una strabiliante Hunziker in versione teenager con un microbikini sgargiante che copre appena il seno e lascia tanto spazio all'abbronzatura, treccina nei capelli o cappello di paglia e fisico scolpito davanti a un Tomaso sognante. Lui è in accappatoio e la guarda con passione richiamandola in casa. Lei sorride e lo segue. Il siparietto bollente si è svolto qualche giorno fa, ora la coppia è impegnata nei preparativi per il battesimo di Sole.



Come ha annunciato il settimanale Chi, la cerimonia si svolgerà nel Battistero del Duomo di Bergamo. Il ricevimento sarà nel Palazzo Trussardi, l'antica e lussuosa dimora della famiglia della maison del levriero...