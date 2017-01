Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi, tutto pronto per il battesimo di Sole

14:11 - Tutto pronto per il battesimo della piccola Sole Trussardi come testimoniano le foto del settimanale Gente. Mamma Michelle Hunziker e papà Tomaso stanno rivedendo le ultime cose per quella che sarà una tappa importante per la loro piccolina. Sole riceverà il sacramento a Bergamo, città natale del papà, il 9 giugno. E scatta già il toto-padrino...

I ben informati fanno i nomi di Beatrice o Gaia, sorelle di Tomaso, e del direttore Vittorio Feltri, che fece da cupido per la coppia, tre anni fa. Loro non si sbilanciano, completamente assorbiti in quello che sarà l'unico evento mondano della famiglia. Almeno per quest'anno, visto che le nozze sono state posticipate a causa dei troppi impegni della coppia. Michelle, jeans attillati e maglietta, sempre al fianco del suo Tomaso, elegantissimo, sorride ai fotografi sorniona. I due genitori hanno preferito per la cerimonia l’atmosfera discreta del Battistero del Duomo di Bergamo a Milano, dove vivono in pieno centro. Insomma, i flash meglio tenerli lontano dalla loro Sole.



La coppia poi, si è goduta la vista dalla terrazza di palazzo Trussardi, splendida dimora del Seicento, dove si mormora verrà organizzato il ricevimento per la piccolina. Il matrimonio dell'ex marito Eros si avvicina ma lei sembra non farci troppo caso. Le attenzioni, ora, sono tutte per la primogenita di casa Hunziker-Trussardi...