Michelle Hunziker, mammina perfetta

16:45 - Michelle Hunziker ha approfittato delle belle giornate quasi estive per partire con la piccola Sole, avuta con Tomaso Trussardi il 9 ottobre scorso. La conduttrice è stata immortalata dai paparazzi mentre usciva dal palazzo di casa con il passeggino per recarsi alla macchina. Come una mammina perfetta ha piegato la carrozzina di Sole. Insieme madre e figlia sono andate verso una meta sconosciuta. Ma c'è da scommettere che la meta fosse il mare.