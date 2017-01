Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, le foto del giorno del matrimonio

16:05 - Venerdì scorso non deve essere stata una giornata facile per gli impiegati di Palazzo Reale presi d'assalto dai paparazzi. Eros Ramazzotti ha sposato con un colpo di scena Marica Pellegrinelli. Ecco le foto dell'arrivo degli sposini con Eros era scortato dallo staff del suo ufficio stampa che faceva muro per i fotografi. Il tentativo è stato vano e gli scatti testimoniano l'emozione di Marica ed Eros prima del fatidico "sì".

Eros nei giorni scorsi era stato molto chiaro sulle modalità del giorno delle nozze. "Non abbiamo rilasciato - aveva scritto su Facebook - e non rilasceremo né venderemo alcuna intervista o foto (anche se ne avrete viste in rete e su qualche rivista, recuperate da archivi di ogni genere... che fantasia!). Vivremo questa festa riservatamente, assieme solo agli amici e agli affetti più cari". In effetti pare che durante il sì fossero presenti solo i testimoni. Insomma Eros e Marica hanno voluto coronare il sogno d'amore nel modo più semplice possibile.