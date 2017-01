Kelly Brook, la modella dal seno perfetto

12:13 - Selfie con florido décolleté in "vetrina". Kelly Brook posta uno scatto da Mykonos, in Grecia, dove sta trascorrendo gli ultimi scampoli di estate insieme al fidanzato David McIntosh e mette sul "piatto" le sue forme migliori. Un seno che è un capolavoro di perfezione, come spiegano persino gli scienziati...

Secondo il chirurgo plastico Patrick Mallucci, come si legge sul Daily Mail, il lato A della modella britannica può considerarsi "perfetto" (insieme a quello di Megan Fox, Katy Perry, Miranda Kerr e persino la Duchessa di Cambridge), perché corrisponderebbe alla formula canonica del cosiddetto “meridiano dei capezzoli”, in base al quale questi devono essere collocati in modo da formare un angolo di 20° tra un 45 per cento del seno al di sopra di essi e un 55 per cento, o più, al di sotto per determinare “l’accenno del seno”.



E se il suo seno è perfetto anche le curve non sono da meno. Generose e abbondanti al punto giusto da far perdere la testa a chi le ammira. Dell'inestimabile valore delle sue curve, specie del suo décolleté Kelly, 34 anni, è più che consapevole, al punto da scriverlo, nero su bianco, nella sua autobiografia appena uscita nel Regno Unito, Close Up: "Spesso mi sono chiesta dove sarei senza le mie tette. Porto una quinta abbondante e, in un modo a dir poco strano, il mio seno ha scandito la mia vita nel corso degli ultimi 20 anni. Le mie tette mi hanno portato divertimento, opportunità, attenzione e drammi. Sono state fraintese, sfruttate, amate ed ammirate, ridicolizzate ed umiliate...Nella mia carriera rappresentano la cosa di cui si è parlato più spesso. In pratica ho costruito un impero attorno alle mie tette. Sono amiche fidatissime."