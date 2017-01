Kelly Brook, un amore tutto muscoli

12:08 - Non c'è niente da fare, Kelly Brook è innamorata. Non importa se le sue forme non sono più le stesse, se un po' di ciccetta è andata a finire sui fianchi e sul sedere... Al suo boyfriend piace proprio così. Lui, però, al fisico ci tiene e delizia la sua bella con una sessione di allenamento davvero pesante. Lei, estasiata, si gode i "suoi" muscoli dalla panchina...

Il fortunato che ha fatto capitolare la modella è David McIntosh, ex marine e uno dei protagonisti della serie Gladiators. Segni particolari? Una tartaruga perfetta, bicipiti e pettorali scolpiti, gambe muscolosissime e il giusto modo di approcciarsi a una donna. Bastano le foto su Instagram, infatti, per capire che il "gladiatore" ha anche un cuore d'oro: colazione a letto, selfie romantici e tante coccole, sono il giusto compromesso per conquistare una femme fatale come la Brook.



Lei, in effetti, avrebbe bisogno di un po' di allenamento ma preferisce rilassarsi in spiaggia, in leggings e toppino. Certo, il suo sedere non è più perfetto e le curve burrose sono più voluminose del solito eppure... Con David al suo fianco la Brook sorride. Per la pancia piatta c'è tempo... Ora si gode l'amore.