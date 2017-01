Kelly Brook surriscalda la Turchia

Scatti bollenti su GQ

7/6/2013

foto Instagram

Provocante e sexy in maniera irresistibile, Kelly Brook, è la conturbante cover girl dell'edizione di giugno di GQ turco. Mentre nel Paese si manifesta da giorni per la libertà laica d'espressione, l'attrice e modella inglese rischia di creare un grande scandalo.

E se i bellissimi scatti senza veli della 33enne britannica, che ammicca con le sue curve generose dietro l'obiettivo di Damon Baker sono mozzafiato, il video su YouTube del servizio fotografico per GQ è davvero una bomba ad orologeria. Kelly sfoggia il suo fisico da dieci e lode immersa nell'acqua di una piscina mentre indossa succinti costumi che poco spazio lasciano all'immaginazione.



La sexy modella sa come far parlare di sé e questi scatti osé made in Turchia sono davvero bollenti per un Paese dove l'atmosfera è già surriscaldata.



Guarda il video nella pagina seguente