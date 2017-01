Kelly Brook pedala e l'abito si solleva, slip fronte e retro a vista

12:10 - Come per la "Monella" di Tinto Brass, pedalata sexy per Kelly Brook, che in sella alla sua bicicletta offre un siparietto osé ai passanti. Intimo fiorato, in pendant con il vestito, a vista e gambe nude. La modella inglese è in giro con il fidanzato David Mcintosh, sul lungomare di Los Angeles e lo spettacolo è tutto da godere.

Da quando è "engaged" con l'ex marine dal fisico scolpito e tatuato la sexy Kelly sembra davvero al settimo cielo. L'intesa tra i due è perfetta, anche sul piano della... massa corporea. La modella infatti, da sempre famosa per il suo décolleté esagerato e le sue forme generose, è apparsa ultimamente decisamente "lievitata". Forse per stare dietro a quell'omone tutto muscoli che è Mcintosh? Un po' di ciccia in più però non guasta e nell'insieme Kelly resta una splendida visione, specie con l'intimo a vista.