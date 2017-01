Kelly Brook, red carpet piccante con capezzolo in vista

11:25 - Abito nero mozzafiato quello scelto da Kelly Brook per il red carpet dei National Television Awards. Spacco mozzafiato con tanto di visione "intima" sul dettaglio della lingerie, la modella inglese a Londra ha catalizzato l'attenzione dei fotografi. E, se le gambe non bastassero, ecco che la Brook abbonda anche con la scollatura lasciando i capezzoli in bella vista. Il reggiseno, ovvio, era di troppo.

D'altronde la modella non è certo nuova alle provocazioni. Il suo video per l'Advent Calendar della rivista Love Magazine non è certo passato in sordina. Lei, in lingerie, che balla seducente con un pupazzo di neve ha solleticato non poche fantasie.



Single, stando almeno a quanto riportano i tabloid, la Brook non sembra però avere problemi a trovare un uomo che le voglia stare accanto. Con quel corpo burroso e quelle forme da urlo, i pretendenti non mancheranno. Lei, per sicurezza, continua a mostrare tutto quello che ha da... offire. Astenersi perditempo.