11 gennaio 2014 Le star con il sedere da "dieci e lode" Per il Daily Mail il migliore è quello di Kelly Brook. Ma chi vincerebbe tra le nostre showgirl?

11:36 - Secondo il Daily Mail, le star con il sedere più bello sono tutte, o quasi, oltreoceano. A partire da Kim Kardashian, che del suo lato B ha fatto a dir poco un vanto, fino ad arrivare a Beyoncé che mai ha nascosto la sua indole più latina. E le star di casa nostra come rispondono? Chi ha il sedere più bello tra Belen Rodriguez, Federica Nargi, Michelle Hunziker? Vota con il sondaggio di Tgcom24 .

Nella classifica redatta dal quotidiano inglese, spiccano nella top ten due nomi "principeschi", quello di Kate e Pippa Middleton. Se la sorella minore della principessa di Cambridge è salita alla ribalta per il lato B da manuale sfoggiato proprio al matrimonio reale, Kate ha dimostrato subito di non essere da meno. Poco dopo aver dato alla luce il principino ha sfoggiato pancia piatta e sedere perfetto, recuperando il distacco. Kylie Minogue in costume animaler lascia intravedere il suo derrière piccolo e sodo. Ma non è l'unica a sfoggiare il suo pezzo forte in bikini: ne sanno qualcosa anche Rihanna e Cheryl Cole.



Riri mostra le forme in versione dorata direttamente dalle Barbados, regalando una passerella notevole ai paparazzi. La cantante inglese, invece, posta uno scatto vacanziero che fa passare in secondo piano tutto il paesaggio intorno a lei. Supera tutte Kelly Brooke, arrivata prima nella top ten del quotidiano. Lei, spudorata e sensualissima, sul suo Instagram ha addirittura osato "fare il verso" a Kim Kardashian. In costume, di tre quarti, ha scattato mostrando il suo prosperoso lato B cinguettando:"@kimkardashian I've seen that shot somewhere before HA!!". Una vera e propria sfida a colpi di... sedere!