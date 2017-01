Kelly Brook, belfie allo specchio

13:07 - Il suo seno prosperoso e il suo lato B sono tra i più ammirati e desiderati del pianeta e le sue forme burrose e sexy fanno girare la testa a tutti gli uomini. Ma nel "belfie" allo specchio, Kelly Brook, in reggiseno e mutandoni della nonna, che "allargano" il suo leggendario fondoschiena, è quasi irriconoscibile...

La modella e attrice squisitamente inglese, che molte classifiche internazionali definiscono la più sexy del pianeta, prendendo ora il suo seno, ora il suo sedere come prototipi di seduzione, è una vera e propria bomba ad alto tasso erotico. Nessuno può smentirlo e molti degli scatti, postati su Instagram, parlano da soli. Eccola in bikini, mentre indossa alcuni modelli della sua nuova linea beachwear, creati per donne curvose e formose, come lei: décolleté strizzato e un corpo da dieci e lode.



Da quando è ufficialmente fidanzata con David McIntosh poi, un bestione tutto muscoli e tatuaggi, Kelly sembra ancora più giunonica e bombastica. E non si preoccupa di mostrarsi in tenuta tutt'altro che sexy, con slip all'ombelico e un casto reggiseno. Al suo David lei piace in tutti i modi... e ai suoi follower anche.