Kelly Brook, coccole sensuali in acqua

12:21 - In bikini la prosperosa Kelly Brook si aggira sorridente e beata col suo nuovo boyfriend, un tatuatissimo e super muscoloso personal trainer che risponde al nome di David McIntosh, per le spiagge di Miami. Kelly sfoggia le sue curve generose e un lato B che tutto sembra tranne il migliore del Regno Unito. Appariscente sì ma perfetto proprio no.

Eppure un sondaggio molto "british", condotto poche settimane fa, gli ha attribuito la pole position in una top ten dei lati B più desiderabili. Questione di punti di vista. Stando al sondaggio il fondoschiena della sexy modella e attrice britannica sarebbe perfetto e per le donne che hanno risposto al quesito il lato B ideale per eccellenza. Insomma quello che tutte vorrebbero avere. La Brook lo sfoggia con orgoglio in ogni occasione, da Instagram ai red carpet, in bikini o inguainato in abiti aderenti. Non tralasciando però l'altro lato altrettanto appariscente e abbondante, il seno.



Décolleté molto apprezzato, tra l'altro, anche dal nuovo fidanzato, che non le stacca gli occhi di dosso. Conosciuto nemmeno un mese fa, le tiene testa con un corpo super muscoloso da personal trainer quale è, tutto bicipiti, pettorali e tattoo. Un vero macho. Abbracci e baci nell'acqua, giochi sensuali e curve sempre più strizzate Kelly è tutta un sorriso in quel di Miami. Anche se le sue forme non sono perfette rimangono comunque sexy e conturbanti...