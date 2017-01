Federica Nargi, prospettiva hot

12:41 - Lo sguardo volto all'orizzonte, il sedere coperto appena da un microslip colorato, capelli sciolti sulla schiena e... il gioco è fatto. A rendere mozzafiato il panorama ci pensa un'ex velina mora, dalle forme conturbanti, in vacanza ad Ibiza con amiche e fidanzato. Chi si nasconde dietro questa silhouette ad alto tasso erotico? Federica Nargi, ovviamente.

Appena rientrata dai Caraibi, dopo qualche giorno in Italia l'ex velina è tornata al mare, in compagnia di Alessandro Matri e di qualche amica. Viaggio di lavoro o solo vacanza? Non si sa, ma gli scatti social svelano comunque un'interessante panorama. La Nargi, che per il suo fisico fatica parecchio, sfoggia uno dei migliori bikini di sempre. Pancia piattissima, curve in primo piano e un lato B che definire scolpito pare quasi riduttivo.



Federica si gode sole, mare e... Fidanzato. Eccolo, infatti, Matri, spaparanzato al sole mentre sta in ammollo in piscina. Ai fan, però, interessa solo la bella mora e i suoi scatti mozzafiato. Così, i "momenti soli con me stessa" diventano una foto condivisa e apprezzata da tantissimi fan.