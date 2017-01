Federica Nargi, pose sensuali sui social

11:30 - "Danzare è come parlare in silenzio, è dire molte cose senza dire neanche una parola" cinguetta Federica Nargi regalando una foto sensualissima di lei mentre salta nell'aria. Bikini striminzito, forme in primo piano e gambe lunghissime, l'ex velina mora è più bella che mai.

Con Alessandro Matri le cose sembrano andare bene anche se le loro foto insieme sono sempre rare. La Nargi, sui social, preferisce condividere i momenti di divertimento con le amiche o le sue ultime "fatiche" televisive. Si è appena conclusa la sua avventura nel programma "Si può fare" dove ha dato prova di sensualità con i suoi balletti sexy e la sua pole dance. E ora chissà cosa c'è nel futuro dell'ex velina di Striscia...



Lei, intanto, non si risparmia. Bella grazie anche ai duri allenamenti a cui si sottopone tutti i giorni - guardare i social per credere - Federica si rilassa tra amiche, aperitivi e momenti di spensieratezza. Salvo poi regalare romantiche riflessioni con scatti mozzafiato...