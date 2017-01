Sculettano o si avvinghiano, ecco i balli vip

10:35 - C'è chi balla per divertimento abbracciata al suo bambino, chi si avvinghia al palo in tv per sfida, chi si attacca al microfono e chi sculetta sui social. Tra le belle vanno di moda i balli bollenti, non importa cosa e per chi, quello che conta è muoversi. A ritmo possibilmente. Ecco Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi, Federica Nargi, Maddalena Corvaglia e Gisele Bundchen che ci provano...

La Rodriguez approfitta dell'abito scollato sul décolleté e sulla schiena per improvvisare un siparietto sexy. Tiene tra le braccia il piccolo Santiago, ride divertita, ma i follower si concentrano sulle sue mosse sensuali e sulla sua pelle nuda.



Per la Marcuzzi il lato forte è quello B e allora via in un balletto che mette in mostra il fondoschiena, nascosto appena dal miniabito che si solleva.



E che dire della sfida ad alto tasso erotico che è apparsa in tv tra le due ex veline Federica Nargi e Maddalena Corvaglia? Per una pola dance sexy non si sono risparmiate colpi e le immagini sono imperdibili.



Anche la super top Gisele Bundchen si è cimentata in un balletto, ma il suo proposito era quello di cantare per Bob Sinclair.