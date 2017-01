Maddalena Corvaglia e Federica Nargi, che sexy pole dance!

18:39 - Maddalena Corvaglia e Federica Nargi, due tra le ex Veline di "Striscia la Notizia" più amate, si sono cimentate in una dura prova di equilibrio e sensualità. Sfida serrata su un numero di pole dance durante la trasmissione "Si può fare" di Carlo Conti. Tra spaccate mozzafiato sul palco e sorrisi ammiccanti le due showgirl non si sono risparmiate, ma a spuntarla e a vincere il confronto è stata la bionda Maddalena.