Alessia Marcuzzi scatenata e sexy sculetta nella soca dance di Raffaella Carrà

11:34 - Scatenata e felice. Da quando è cominciata la sua love story con Paolo Calabresi Alessia Marcuzzi sembra sprizzare vitalità da tutti i pori. E alle prove del GF13 eccola lanciarsi in un balletto super sensuale in cui sculetta come una ragazzina, con la minigonna che si alza e si abbassa in un gioco di vedo non vedo molto piccante.

"Io sono pazza della soca dance e di Raffaaaaaaa", cinguetta la conduttrice su Instagram. "Ballando soca dance/Sognando soca dance" è infatti un 45 giri di Raffaella Carrà, pubblicato nel 1990, che, sulla scia del grande successo ottenuto dalla Lambada, lanciò questo nuovo ballo delle Antille.



Stivaletti alla caviglia e look da teenager Alessia si muove sinuosa e sensuale e così appare anche negli scatti in bikini che posta poco dopo. Una sequenza di selfie con tanto di cellulare in mano in cui sfoggia la sua linea perfetta e le sue curve sexy posando con addosso due pezzi diversi, da quelli a fascia a quelli con pizzi e merletti fino al trikini. E poi ancora eccola versione femme fatale, su tacchi vertiginosi e con un abitino cortissimo in pelle nera, che sottoliena le sue forme seducenti. Alessia è rinata, l'amore fa davvero miracoli.