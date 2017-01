30 aprile 2014 Tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi spunta Laura Barriales Dopo il fine settimana romantico a Londra per la presentatrice del Grande Fratello e il produttore, lui si fa beccare a Roma con la showgirl spagnola Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:55 - Weekend romantico a Londra per Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, ma al loro ritorno in Italia lui si fa beccare dai paparazzi con Laura Barriales. Il settimanale Chi racconta la fuga d'amore della showgirl con il produttore tra baci appassionati, coccole, abbracci e... risate. Le stesse che Paolo sfoggia con Laura. Pare che siano amici da tempo. Per quello lei gli tira le orecchie e lo accarezza teneramente?

A Londra Alessia e Paolo pensavano di essere lontani dai flash e si sono lasciati andare alla passione. Seduti al tavolino di un bar si sono scambiati baci e abbracci complici. Ma i paparazzi c'erano eccome e, infatti, li hanno immortalati e le foto spuntano sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.



Location simile anche per un altro siparietto che vede protagonista lo stesso Paolo Calabresi. Questa volta a Roma e non c'è Alessia. Seduta al tavolino con lui c'è Laura Barriales. I due pensano di non essere osservati dai fotografi. E invece...



Eccoli pranzare in tono troppo confidenziale tra tirate d'orecchie, mani sfiorate, carezze e grasse risate, che non sfuggono certo ai flash. I due però sono amici e con loro pare che ci fosse pure Rommy Gianni, giocatore di polo che si dice essere la nuova fiamma della Barriales. Nelle foto di lui non c'è traccia. Delle tenerezze invece sì. Paolo rischia di non superare la prova e con la regina del Grande Fratello potrebbe finire in nomination...