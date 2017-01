Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, un bacio in sequenza a prova di flash

11:12 - L'amore di Alessia Marcuzzi impazza... sulle riviste. Dopo i sussurri e le indiscrezioni sono arrivate le foto. Insieme con Paolo Calabresi. Poi mano nella mano. E ancora, le immagini che documentavano una semi-convivenza (un giorno a casa di lei, il giorno dopo a casa di lui e via). Alla fine il bacio. Documentato da tutti come una sequenza imperdibile per i fan.

La cena al ristorante per la nuova coppia campeggia su tutti i settimanali di gossip (Chi, Novella,...). Basta mettere insieme le foto e compare una sequenza perfetta di ogni attimo di dolcezza e amore della Marcuzzi con il fidanzato. Sono a tavola, ma si mangiano con lo sguardo, poi il loro naso si sfiora, si avvicinano sempre di più, suggellano il tutto con il bacio. Finalmente.



Alessia è la regina del Grande Fratello, è il suo momento d'oro e anche in amore “lapinella” sta vivendo un periodo davvero fortunato. Eppure sui social per ora mantiene un profilo casalingo e televisivo, lasciando all'aspetto amoroso solo frasi sibilline e messaggi passionali corredati da foto “generiche”. C'è da scommettere che il prossimo passaggio sarà un selfie a due.