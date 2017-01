7 aprile 2014 Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, lunga e romantica è la notte Per la coppia cena al ristorante e fuga a casa mano nella mano Tweet google 0 Invia ad un amico

10:48 - Cena al ristorante e fuga a casa di lui, dalla quale escono il mattino successivo. E poi vanno ancora a cena fuori e scappano a casa di lei. Il fine settimana di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi è stato all'insegna delle serate romantiche e lunghe nottate. A casa dell'uno e dell'altra, ma seguendo lo stesso copione, la showgirl e il produttore non si nascondono e si fanno beccare mentre passeggiano mano nella mano per le vie di Roma.

Ridono tanto, si tengono stretti e mostrano una complicità pazzesca. Sbocciato da poco e “ufficializzato” dai flash nell'ultima settimana, l'amore tra i due è ormai sdoganato. Alessia e Paolo sono stati avvistati in un noto ristorante romano, sono usciti tenendosi per mano e sono fuggiti via insieme in auto. Venerdì a casa di lei, sabato a casa di lui, dove sono usciti la mattina seguente. Ora sono chiari i cinguettii di Alessia romantici e innamorati con foto di persone che si baciavano appassionatamente. Nel suo cuore c'era Paolo. Ora via libera all'amore. E la Marcuzzi pare più raggiante, bella e felice.