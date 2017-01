Alessia Marcuzzi, prove bikini e di... famiglia

13:42 - Alessia Marcuzzi posa sensuale davanti allo specchio con tre costumi diversi. La regina del Gf stuzzica i fan, provocando con le sue curve fasciate da bikini e trikini scelti per esaltare la sua silhouette. Tra un selfie e l'altro, però, Alessia ha deciso di fare le cose per bene e, visto che le cose con Paolo Calabresi si fanno serie, gli ha presentato il primogenito Tommaso. Prime prove di... famiglia?

La complicità tra Paolo e Alessia è evidente, lui la abbraccia e finge di trattenerla... Il tutto tra sorrisi e risate. Una Marcuzzi così spensierata non si vedeva da tempo. Alessia, però, è anche mamma e così ha deciso di fare le cose per bene, presentando ufficialmente il nuovo fidanzato al figlio avuto con Simone Inzaghi, Tommaso, il vero "uomo di casa". Un pranzo tranquillo, tra chiacchiere, hamburger e... flash. Loro, indisturbati, continuano a mangiare in quello che sembra un vero e proprio quadretto familiare. Che siano le prime prove per una convivenza tutti insieme?



Sui social i due fanno ancora i timidi. Niente foto insieme, niente smancerie... Ad incantare i follower ci pensano le curve di lei, sempre in mostra, sempre in primo piano. Gambe lunghissime, tacchi mozzafiato e un ritrovato sex appeal. Ad Alessia, l'amore di Paolo, fa proprio bene... Guardare per credere!