Federica Nargi e Alessandro Matri, brindisi scaccia-crisi

12:11 - E' tempo di festeggiamenti per Federica Nargi. L'ex velina mora ha compiuto 24 anni e a festeggiarla, a sorpresa, c'erano le amiche di sempre. Una su tutte la sua compagna di bancone, Costanza Caracciolo, che posta foto strappalacrime dei loro best moments insieme. Ma... le amiche non sono tutto e così Federica è "scappata" a Firenze a festeggiare tete-à-tete con il suo fidanzato, Alessandro Matri.

Un calice di vino, occhi innamorati e un "Grazie amore mio" sembrano voler allontanare tutti i gossip che, ormai da mesi, li danno in crisi. Lui sorride e lei anche, vicini vicini come non si vedevano ormai da tempo. Dalla vacanza in Messico in compagnia di amici alle serate mondane sempre senza fidanzato, l'assenza di Matri era sembrata un segnale d'allarme anche per i più affezionati alla coppia.



Anche gli impegni lavorativi sembrano remare contro la coppia visto che li costringono alla lontananza "forzata". L'ex velina è impegnata in una tournée a teatro in giro per l'Italia mentre il calciatore è stato da poco trasferito dal Milan alla Fiorentina, con conseguente cambio di residenza a Firenze. Insomma... il destino sembra essergli avverso ma i due affrontano tutto con un bel sorriso e un buon bicchiere di vino. Per ora, tra i due, va tutto per il verso giusto.