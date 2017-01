Federica Nargi in spiaggia in Messico... senza Matri

12:27 - Federica Nargi se la spassa in Messico e su Instagram posta scatti in bikini mentre si abbronza e si diverte con un gruppo di amici. Mentre il fidanzato Alessandro Matri vive un momento di debacle in campo l'ex velina mora "fugge" al mare e il gossip si scatena...

E' sì perché quando un calciatore con wag celebre a seguito vive un momento di crisi calcistica, la colpa si attribuisce quasi sempre alla sua vita di coppia. Vale anche per il povero Matri, bomber di ultimo acquisto in casa Milan, le cui prestazioni sembrano essere un po' sotto le aspettative della stagione. I fan lo fischiano, in molti pensano sia stato sopravvalutato e per tutti la causa è da ricercare nella sua relazione "traballante" con la bella ex velina.



Che guarda caso si trova in Messico, invece che accanto al suo fidanzato. La verità però non la conosce nessuno, se non i diretti interessati, che non si pronunciano e che a dirla tutta, a Capodanno sembravano più innamorati che mai... Altro che in crisi!