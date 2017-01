Ex velina mora diventa nostalgica sui social

12:46 - Sorriso a trentadue denti, zazzera scura e sguardo furbetto, ecco il ricordo nostalgico e social di una ex velina. Impegnata a teatro in una piece che la vede protagonista insieme a Gabriele Cirilli e Roberta Giarrusso, la mora che ballava sul bancone più famoso di Italia trova il tempo per cinguettare dall'album di famiglia. La riconoscete?

E' Federica Nargi, compagna di Costanza Caracciolo ai tempi della tv e ora modella, attrice e fidanzata del calciatore Alessandro Matri. Abituati a vederla in lingerie oppure durante uno dei suoi allenamenti massacranti, la Nargi stupisce con questo scatto "retrò", quasi malinconico nonostante il sorriso della foto. Gli anni passano anche per lei che rimane bellissima, sexy e spiritosa... come si notava già dallo sguardo furbetto di allora.