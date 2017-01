Federica Nargi, scatto intimo lingerie

10:59 - Lontana dalle spiagge caraibiche e dal suo amore Alessandro Matri, Federica Nargi è triste ma non per questo rinuncia a spogliarsi... Dopo aver sfoggiato bikini striminziti sulle spiagge bianche eccola ora in lingerie, ammiccante e sensuale, mentre cinguetta malinconica: "Esiste un'isola lontano da tutto e tutti...si chiama Sogno... Ed è li che spesso viviamo il nostro tempo".

Social-addicted, l'ex velina mora di Striscia condivide tutti i momenti con i suoi follower. La sua vacanza a due con Matri la vedeva in ottima forma, bellissima e sorridente. Tra tuffi, scatti piccanti e quei due pezzi sempre minimal balza agli occhi l'assenza di una foto a due, un selfie di coppia che cancelli tutte le malelingue. Di Matri, infatti, si intravede solo una spalla. Federica lo nomina ma lui non si lascia immortalare, quasi avesse paura di esporre troppo la sua storia d'amore, tropo spesso presa di mira da fotografi e pettegolezzi.



Dopo il rientro a casa, tra una partita dell'Italia in compagnia dell'amica Simona Salvemini e qualche foto "mondana", Fede ritorna riflessiva e per condividere i suoi pensieri regala ai fan uno scatto malizioso in lingerie. Balconcino nero, forme in vista e Borsalino in testa, la mora sorprende e stuzzica mentre i commenti per lei si sprecano... Per realizzare i suoi sogni si fanno avanti in tanti, a lei non resta che scegliere.