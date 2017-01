15 giugno 2014 Le "azzurre social": da Federica Nargi a Elisabetta Gregoraci, ecco i selfie per l'Italia Davanti alla tv, a cena o sul divano, il tifo delle vip corre su Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

17:51 - Elisabetta Gregoraci indossa la maglia degli azzurri, a cena con Flavio Briatore e pronta per la prima partita del Mondiale in Brasile; Belen Rodriguez, Stefano De Martino e gli amici scelgono i cappellini tricolore, mentre la fidanzata di Giorgio Chiellini organizza una compagnia “da divano” per tifare Italia. Sui social corre la febbre azzurra e le vip si scatenato con selfie a tema...

E poi Alessia Marcuzzi con il braccialetto “Forza Azzurri”, Alessia Fabiani col tricolore dipinto sulla guancia, Federica Panicucci avvolta nella bandiera, Federica Nargi con una compagnia di amici spaparanzati sul divani, tra cui il fidanzato Alessandro Matri in maglia azzurra. Non solo messaggi, ma tante foto, le vip non hanno perso tempo e si sono fotografate prima del fischio d'inicio per gli auguri di rito e dopo per la festa di vittoria.