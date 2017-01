Elisabetta Canalis torna "a casa" con Brian Perri, coccole e relax nella sua terra

10:55 - La vita riprende, perché anche dopo un dramma come la perdita di un bambino, bisogna andare avanti. E Elisabetta Canalis lo sa, non è una che si ferma di fronte alle difficoltà. La scorsa settimana era in missione in Libano per l'Unicef, adesso è tornata a casa, in Sardegna. Accanto a lei Brian Perri. E tra le sue coccole e il sole della sua terra che la bacia, splendida in bikini, la showgirl torna a sorridere e a sperare.

Tanti i progetti per il futuro, ma per ora a Eli basta farsi coccolare dall'abbraccio della sua amata Alghero e da quello del suo Brian Perri, che non l'ha mai lasciata sola, soprattutto dopo la perdita del bambino. Il viaggio in Sardegna sarebbe dovuto essere l'occasione per annunciare il lieto evento in famiglia, scrive il settimanale Chi e programmare magari anche le nozze. E' andata diversamente. Eli però è tornata lo stesso a casa: "La mia isola, il mio mondo, la mia casa, la mia felicità", cinguetta su Instagram. La spesa prima di partire, una passeggiata mano nella mano con Brian ad Alghero, un tenero gesto di affetto, appoggiata sulla sua spalla, in bikini in spiaggia al tramonto. Se si ha la fortuna di trovare la persona giusta con cui condividere un pezzo della propria vita, tutto diventa più semplice ed è anche più facile tornare a sorridere.