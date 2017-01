13 giugno 2014 Dramma per Elisabetta Canalis: ha perso il figlio Con un post sul social network Whosay annuncia: "Non si è mai veramente pronti a sentirsi dire che non c'è più battito" Tweet google 0 Invia ad un amico

14:04 - Con un post sul social network Whosay, emozionante e sincero, Elisabetta Canalis annuncia di avere perso il bambino che portava in grembo. Nel ringraziare tutti quelli che le sono stati vicino dice di essere addolorata ma anche fortunata per l'uomo che le sta accanto. Di recente proprio sui social la showgirl era stata criticata per aver postato delle immagini in cui faceva sport pur essendo in attesa di un bebè.

"Avrei voluto iniziare questo post in maniera diversa, innanzitutto ringraziando tutte le persone, mamme e future mamme che mi hanno scritto cose bellissime ....credetemi, tante volte avrei voluto rispondervi e condividere questa gioia immensa con voi, cioè l'arrivo di un bambino", scrive Elisabetta. Un messaggio pieno d'amore il suo ma anche di sofferenza che vuole anche giustificare quello che è accaduto nei giorni scorsi.



"Avevo deciso di darmi del tempo - prosegue -, perché era ancora troppo presto e, come tutti mi avevano consigliato, "non si dice mai prima dei 3 mesi". Ho passato delle settimane controverse, la stampa era arrivata a sapere del mio stato ancora prima che io stessa ne volessi parlare...questo succede quando si ha un'esposizione pubblica e non è colpa di nessuno".



La vita ti mette dietro l'angolo - "La gioia di poterlo gridare al mondo spettava comunque a me. Una felicità... incredibile. Ma purtroppo la vita ti mette dietro l'angolo realta' che non ti aspetti e che è durissimo affrontare, anche se pensi di essere forte e preparata. Non si è mai veramente pronti a sentirsi dire che non c'è più battito e che si era fermato già tempo prima".



Una sofferenza incredibile - "Inutile dirvi come avevo programmato la mia vita in questi ultimi 3 mesi. Chi ha passato quest'esperienza lo sa bene . E vorrei dire a quelle donne che ci stanno passando in questo momento di essere forti ragazze perché la vita continua e non è colpa di nessuno e la Natura agisce per vie incomprensibili. Noi possiamo solo accettare. E voglio dirvi che vi sono vicina se state soffrendo come sto soffrendo io, inutile negarlo , si prova un dolore inspiegabile ma costante che fatica ad andare via. So di essere fortunata perche' ho un uomo speciale vicino a me che auguro a tutte di avere. Il futuro è pieno di sorprese e di felicità e ve ne auguro tantissima, io continuo a crederci. E grazie per l'amore che mi avete dimostrato anche in questa circostanza".