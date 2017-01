Elisabetta Canalis salta col bebè nel pancino

13:47 - "I wish I could fly ! #sport #sun #love", mi piacerebbe volare, cinguetta Elisabetta Canalis postando uno scatto, che scatena i follower su Instagram. L'ex velina, in attesa del suo primo bebé, è immortalata in un salto quasi acrobatico, mentre corre in California: "Ma non ti farà male saltare così se aspetti un bimbo?"

Per ora non ci è dato di sapere a quale mese di gravidanza si trovi la bella showgirl sarda, che, amante dello sport e delle attività fisiche, non rinuncia ad una sana corsetta per tenersi in forma, pancia o non pancia. Altro che ginnastica pre-parto! "Godersi la gravidanza e fare passeggiate e non questi salti non sarebbe più salutare?" commenta un fan sul social. Ma Eli, fanatica del corpo e della linea, non ci sente. Finché potrà permetterselo non si ferma, al suo fianco del resto c'è pur sempre un medico, che anche se non tratta donne col pancione, saprà sicuramente dare ottimi consigli alla donna che sta per regalargli il suo primo figlio.