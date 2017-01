19:40 - Elisabetta Canalis è incinta. L'ex velina sarda aspetta un bambino dal suo Brian Perri: "Auguri Eli sarai una mamma dolcissima", con queste parole Alfonso Signorini twitta in anteprima sul suo profilo la copertina del settimanale Chi con lo scoop.

Eli sarà quindi mamma in autunno, anche lei, come la sua ex collega di bancone Melissa Satta. L’ex velina, che da sei mesi convive con il chirurgo ortopedico Brian Perri, è finalmente in dolce attesa e su Twitter pochi giorni fa cinguettava all'amica Federica Fontana: "Felicità... ed è solo l'inizio". Gli indizi, a guardar bene, c'erano tutti da un po'.



Poche settimane fa Eli aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal Krav Maga, la disciplina di lotta orientale, che praticava da tempo.

E poi la presenza sempre più costante, al suo fianco, del bel chirugo, conosciuto a dicembre, lo sguardo sognante e splendente di chi è innamorata veramente e fa sul serio.



E così ecco un'altra ex di George Clooney, che, chiuso il capitolo con il divo hollywoodiano, mette su famiglia. Da poco infatti anche la bionda Stacy Keibler, che aveva preso il posto di Eli a fianco di George, ha annunciato la sua gravidanza. Solo un caso?

"Spesso ho detto di non avere l’istinto materno, ma le cose sono cambiate. Sono cresciuta e ho lasciato aperta la possibilità di diventare mamma", dichiara la showgirl al settimanale diretto da Alfonso Signorini. "Con Brian è come se avessi già un figlio, ma lui potrebbe dire lo stesso di me. La nostra è una storia importante (...) penso di aver trovato la persona giusta per me e spero di esserlo io per lui, ho delle belle sensazioni. Sono impegnativa, una rompiscatole, ma Brian sta tirando fuori il meglio di me".