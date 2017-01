Elisabetta Canalis e Brian Perri, profumo di fiori d'arancio

10:14 - Dopo appena qualche giorno dall'annuncio della gravidanza di Elisabetta Canalis, un altro scoop: l'ex velina si sposa. "Il prossimo passo di Elisabetta Canalis sarà sposare il suo Brian.La location potrebbe essere #Bahamas dove il suo Brian possiede una bellissima villa!" cinguetta l'Instagram di Verissimo. Da parte dell'interessata, però, tutto tace...

Prove in abito bianco Eli ne ha fatte fin troppe. Per lavoro, infatti, si è spesso prestata ad indossare capi che, almeno in passerella, la facevano sentire un principessa. Chissà che ora non provi l'ebrezza di attraversare una navata... o una spiaggia. Si vocifera di un matrimonio alle Bahamas dove il "suo" ortopedico ha già una casa e dove la coppia si è già concessa una vacanza piuttosto romantica...



Qualche giorno fa, in un'intervista a Chi, alla domanda sul matrimonio aveva commentato "Spero di poterne parlare un giorno, penso di aver trovato la persona giusta per me e spero di esserlo io per lui, ho delle belle sensazioni...". Sensazioni che sembrano essere confermate dagli ultimi rumors. La Canalis, poi, quando si tratta di parlare della sua dolce metà si scioglie: "Brian e io ci completiamo, lui è uno che ragiona molto e arriva alla soluzione... Io sono impegnativa, una rompiscatole... ma Brian sta tirando fuori il meglio di me. Cos'altro posso volere?". Magari una proposta di nozze...