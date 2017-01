Elisabetta Canalis, voglia di maternità

11:43 - Innamorati e indivisibili. Mano nella mano, abbracciati o intenti a scambiarsi qualche bacio focoso, Elisabetta Canalis e Brian Perri sono la coppia del momento. Lei, dopo troppe storie andate male, ha finalmente trovato la serenità tanto che inizia a pensare come sarebbe diventare mamma, "Se Dio vuole ben venga", ha confessato al Settimanale Nuovo.

"Per me la vita è un continuo cambiamento, un'eterna possibilità", ha continuato la Canalis. Lei, in effetti, a cavallo tra Los Angeles e l'Italia, è una che si può permettere un bilancio alquanto soddisfacente della sua carriera lavorativa. Anche se, come ammette lei stessa, i riflettori non sono tutto:"Mi piacerebbe creare qualcosa di mio, dedicarmi alla moda".



E la famiglia? Eli da quando c'è Brian ci pensa davvero anche perché l'amore ha stravolto completamente la sua vita. "Vedo il mondo con occhi nuovi, mi apro completamente alle emozioni" e sembra quasi di vederla, sotto il sole delle Bahamas, negli scatti che la ritraggono insieme alla sua dolce metà. Brian le ha rubato il cuore, come dimostrano gli scatti di Novella 2000, e ora non se lo lascia scappare...