Elisabetta Canalis e il dolore di un addio

11:32 - Elisabetta Canalis dice basta. Almeno per un po'. Dopo sudore e fatica l'ex velina mora abbandona una delle sue grandi passioni spiegando tutto in un cinguettio:"Ho pianto per il nervoso, ho preso pizze e gomitate, minacciato di lasciare, tirato apposta calci e pugni ma mi son pure fatta delle gran risate. Per ora... mi prendo una bella pausa". Tra il Krav Maga, arte marziale di origine israeliana, e la bella Eli finisce qui. Forse...

Elisabetta dopo l'allenamento scrive sui social quello che sembra più un "bollettino di guerra" che una sessione di fitness:"Un rottame dopo circa 6 ore di test #kravmaga per accedere al livello 3. Ho in ordine: lussato la spalla sinistra e rimessa dentro, quasi rotto (di nuovo) il polso destro...". Insomma, quando c'è da picchiare la Canalis non ci pensa proprio a tirarsi indietro, anzi. Eccola postare un video di calci dove dimostra tutta la sua abilità. Veloce, forte e decisa: quando sa cosa vuole lei sa come prenderselo.



Pausa meritata, quindi. E cosa c'è di meglio di un po' di relax stesi al sole? Ecco allora che la bella Eli sfoggia un bikini mozzafiato - lo sport, non c'è che dire, giova al suo corpo - e si lascia coccolare dai primi caldi dell'estate. Unica nota stonata l'assenza della sua dolce metà, Brian Perri. Ma questa è tutta un'altra storia...