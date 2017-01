Elisabetta Canalis e Brian Perri, primi litigi d'amore

09:34 - Mai sottovalutare la gelosia di una donna. Ne sa qualcosa Brian Perri che, per colpa di un'occhiata languida di troppo alla barista, ha fatto arrabbiare la bella Elisabetta Canalis. L'ex velina, infatti, ha colto sul fatto l'ortopedico che, imbarazzato, cerca di giustificarsi gesticolando. E' già tempo di crisi per la coppia?

Eli, per mettere ben in chiaro alla brunetta chi è l'unica donna nel cuore di Perri, prende la testa del fidanzato tra le mani e la porta a sé con decisione e lo bacia. Un bacio pacificatore, passionale, complice e focoso. "Il mio uomo non si tocca", sembra voler dire con i suoi gesti la Canalis che, con sguardi torvi, tiene sott'occhio la "rivale". Niente crisi, per questa volta, solo un momento di forte tensione.



D'altronde, con Brian, le cose si stanno facendo serie e l'ex velina non ha intenzione di rinunciare alla sua serenità proprio ora che, finalmente, ha trovato quello giusto. Dopo le presentazioni in famiglia, i red carpet e le foto insieme, non basta certo un piccolo screzio a rovinare quella che, agli occhi di tutti, è una bellissima storia d'amore. Rientrata da Ibiza, dopo uno shooting mozzafiato, tutto quelle che le serve sono coccole e baci. E se Brian si distrae... lei se le riprende con la forza. Gli allenamenti di krav maga servono anche a questo!